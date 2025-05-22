Швейцария обыграла Австрию и вышла в полуфинал ЧМ-2025

разгромила командув четвертьфинальном матче ЧМ-2025 со счетом 6:0.

В составе победителей отличились Кристоф Берчи (7'), Тимо Майер (12'), Кен Ягер (15'), Кевин Фиала (24'), Сандро Шмид (25') и Симон Кнак (52')

Вратарь швейцарцев Леонардо Дженони оформил «сухарь», отразив 13 бросков по своим воротам. Также страж ворот оформил ассист в первом голе своей команды.

Подопечные Патрика Фишера во второй раз подряд вышли в полуфинал чемпионата мира. В прошлом году швейцарцы дошли до финала, где уступили команде Чехии со счетом 0:2.