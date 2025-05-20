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    Швеция — Канада смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Канады
    В 21:20 20.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Швеция — Канада в группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

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    Последний матч команд между собой: Швеция — Канада 3:4. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Канада». Коэффициент ставки — 1.97.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Швеция:
    • Ничья:
    • Канада:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Канада.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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