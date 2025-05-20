В «Вашингтоне» высказались о шансах Овечкина сыграть в следующем сезоне НХЛ

Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз»оценил шансы форварда командысыграть в следующем сезоне НХЛ.

«Мы научились с ним всегда оставлять пространство для любых вариантов. Думаю, ему действительно понравился этот сезон. Он получил удовольствие. Команда хорошо провела сезон, атмосфера была отличной. Думаю, он вернётся в следующем сезоне, а дальше посмотрим. Надеюсь, он снова проведёт хороший год», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

В прошедшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф у россиянина пять голов и результативная передача.