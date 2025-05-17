Сборная США смогла обыграть Германию на чемпионате мира

Американцы начали встречу максимально активно и уже на 2-й минуте вышли вперёд — отличился Тэйдж Томпсон с передач Веренски и Гарланда. Следом Фрэнк Назар удвоил преимущество после паса Готье, а спустя ещё пять минут Дрю О’Коннор реализовал момент после передачи Томпсона — 3:0 к середине первого периода.
Во втором периоде Германия сумела вернуться в игру. На 29-й минуте Эрик Мик отквитал одну шайбу, затем Йонас Мюллер (35-я минута) и Войтек Стаховяк (36-я минута) забросили ещё по шайбе — и счёт стал равным 3:3.
В решающем периоде США вновь перехватили инициативу. На 45-й минуте Конор Гарланд реализовал свой момент после пасов Келлера и Кули, а затем Логан Кули (57-я минута) и Клейтон Келлер (59-я минута) закрепили успех американцев — 6:3.
Победа позволила сборной США выйти на третье место в группе, набрав 11 очков после пяти матчей. Германия после поражения опустилась на четвёртую строчку, но сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.