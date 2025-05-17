Сборная США смогла обыграть Германию на чемпионате мира

На чемпионате мира-2025 сборнаяодержала волевую победу надсо счетом 6:3.

Американцы начали встречу максимально активно и уже на 2-й минуте вышли вперёд — отличился Тэйдж Томпсон с передач Веренски и Гарланда. Следом Фрэнк Назар удвоил преимущество после паса Готье, а спустя ещё пять минут Дрю О’Коннор реализовал момент после передачи Томпсона — 3:0 к середине первого периода.

Во втором периоде Германия сумела вернуться в игру. На 29-й минуте Эрик Мик отквитал одну шайбу, затем Йонас Мюллер (35-я минута) и Войтек Стаховяк (36-я минута) забросили ещё по шайбе — и счёт стал равным 3:3.

В решающем периоде США вновь перехватили инициативу. На 45-й минуте Конор Гарланд реализовал свой момент после пасов Келлера и Кули, а затем Логан Кули (57-я минута) и Клейтон Келлер (59-я минута) закрепили успех американцев — 6:3.

Чемпионат мира Группа B США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) Голы: Томпсон — 4 (бол., Веренски, Гарлэнд), 1:42 — 1:0. Назар — 3 (Готье), 9:43 — 2:0. О`Коннор — 1 (Томпсон), 14:17 — 3:0. Мик — 1 (Замански, Хюттль), 28:43 — 3:1. Мюллер — 1 (Кахун, Стаховяк), 34:43 — 3:2. Стаховяк — 3 (бол., Михаелис, Хюттль), 35:31 — 3:3. Гарлэнд — 2 (бол., Келлер, Кули), 44:50 — 4:3. Кули — 3 (Гарлэнд, Келлер), 56:31 — 5:3. Келлер — 2 (п.в., Назар), 58:07 — 6:3Вратари: Даккорд — Грубауэр (Нидербергер, 41:26, Грубауэр, 47:29, 57:05 — 58:07)Штраф: 4 — 10Броски: 44 (16+10+18) — 21 (8+6+7)

Победа позволила сборной США выйти на третье место в группе, набрав 11 очков после пяти матчей. Германия после поражения опустилась на четвёртую строчку, но сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.