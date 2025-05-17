Кирьянов: Обе команды не уступают ни одного сантиметра льда

Нападающийпрокомментировал победу своей команды над(5:2) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Игра очень трудовая, финальная. Обе команды не уступают ни одного сантиметра льда. Все очень жестко и быстро.

Возвращение Паника и Фрэза? Самое главное, что команда победила. А мы выполняем то, о чем говорим в коллективе. Каждая тройка привносит что‑то свое. Вообще с этими парнями я только сейчас сыграл. До этого выходил с другими партнерами. Мне без разницы, с кем играть. Главное — показывать свой хоккей», — приводит слова Кирьянова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».