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    ЧМ-2025. Группа A 2024/25. Словения — Латвия: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Латвии
    Словения и Латвия готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 13.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Латвия — Словения 3:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Словения:
    • Ничья:
    • Латвия:

    Где смотреть онлайн Словения — Латвия?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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