Канада разгромила Словению

Сборнаяодержала первую победу на чемпионате мира, обыграв командусо счетом 4:0.

Дублем в составе канадцев отличился нападающий Бо Хорват. Еще по шайбе на счету Натана Маккинона и Ноа Добсона.

Чемпионат мира. Группа А Словения — Канада — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Голы Хорват — 1 (бол., Маккиннон, Конекны), 7:22 — 0:1. Маккиннон — 1 (Уигар), 23:41 — 0:2. Хорват — 2 (бол., Маккиннон, Монтур), 33:38 — 0:3. Добсон — 1 (бол., Селебрини, О`Райлли), 36:55 — 0:4Вратари Горак — ГарандШтраф 14 — 4Броски 11 (4+3+4) — 44 (14+22+8)

Канада зарабатывает 3 очка и занимает текущее 2-е место в группе А, у Словении — 0 баллов и 7-я позиция.