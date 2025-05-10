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    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Канада разгромила Словению

    Словения — Канда: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Словении
    Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира, обыграв команду Словении со счетом 4:0.

    Бо Хорват
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    Бо Хорват

    Дублем в составе канадцев отличился нападающий Бо Хорват. Еще по шайбе на счету Натана Маккинона и Ноа Добсона.

    Чемпионат мира. Группа А
    Словения — Канада — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
    Голы Хорват — 1 (бол., Маккиннон, Конекны), 7:22 — 0:1. Маккиннон — 1 (Уигар), 23:41 — 0:2. Хорват — 2 (бол., Маккиннон, Монтур), 33:38 — 0:3. Добсон — 1 (бол., Селебрини, О`Райлли), 36:55 — 0:4Вратари Горак — ГарандШтраф 14 — 4Броски 11 (4+3+4) — 44 (14+22+8)

    Канада зарабатывает 3 очка и занимает текущее 2-е место в группе А, у Словении — 0 баллов и 7-я позиция.

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