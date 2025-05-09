НХЛ. «Вашингтон» победил «Каролину», «Эдмонтон» одолел «Вегас»

одолелво втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал равный — 1-1.

У «Кэпиталз» голы забили Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Том Уилсон. В составе «Харрикейнз» шайбу забросил Шейн Гостисбеер.

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Третий матч в серии пройдет в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — в 01:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч «Вашингтон» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Макмайкл — 4, 22:16 — 1:0. Карлсон — 1 (бол., Уилсон, Строум), 41:54 — 2:0. Гостисбеер — 2 (бол., Джарвис, Ахо), 49:26 — 2:1. Уилсон — 3 (п.в., Протас), 59:00 — 3:1Вратари: Томпсон — Андерсен (58:03 — 59:00)Штраф: 6 — 6Броски: 21 (5+9+7) — 28 (7+4+17)

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Эдмонтон» в гостях победил «Вегас» в овертайме второго матча второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин. У хозяев 3 (2+1) очка на счету Виктора Олофссона.

«Эдмонтон» повел в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится в Канаде в ночь на 11 мая (начало — в 04:00 мск).

Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль после передачи Коннора Макдэвида.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Вегас» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) Голы: Олофссон — 1 (бол., Стоун, Айкел), 8:42 — 1:0. Уолман — 1 (Подколзин, Арвидссон), 31:31 — 1:1. Подколзин — 1 (Арвидссон, Клингберг), 35:18 — 1:2. Нерс — 2 (Нюджент-Хопкинс), 37:17 — 1:3. Карлссон — 2 (Айкел, Пьетранджело), 38:10 — 2:3. Кейн — 3 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 41:52 — 2:4. Олофссон — 2 (бол., Айкел, Стоун), 44:32 — 3:4. Пьетранджело — 2 (Хэнифин, Олофссон), 51:58 — 4:4. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Перри), 75:20 — 4:5Вратари: Хилл — ПикарШтраф: 21 — 10Броски: 32 (6+10+9+7) — 38 (6+11+11+10)