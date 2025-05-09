Карбери: Когда «Вашингтон» играет не по своим стандартам, это бесит команду

Наставник «Вашингтона»высказался о победе над «Каролиной» (3:1) во втором матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Когда мы не играем по нашим стандартам, это бесит команду. Это не устраивает хоккеистов. Тогда они предпринимают конкретные действия, чтобы это исправить и убедиться, что больше так играть не будут. Том Уилсон показал именно это.

Некоторым людям легко становится не по себе от поражения и они переворачивают страницу. Другое дело, если изменить что-то в своей подготовке и выйти навстречу испытаниям», — цитирует Карбери ESPN.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 мая.