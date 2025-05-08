Крикунов считает, что Кудашов способен привести «Динамо» к Кубку Гагарина

Бывший главный тренер московскогоподелился мнением по поводу перспективы сотрудничества «бело-голубых» с действующим наставником команды

«Он работает в "Динамо" уже четыре года, все закономерно, результат и поступательное движение у команды есть. Клуб движется вперед, да все сразу хотят выиграть Кубок Гагарина, но не всегда это получается.

Сможет ли Кудашов в ближайшие сезоны привести "Динамо" к Кубку Гагарина? Да. Он столкнулся в этом году с хоккеем "Трактора", хоккеисты челябинской команды везде были быстрее. Теперь Кудашову понятно направление работы на следующий сезон», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

«Динамо» завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина на стадии 1/2 финала, уступив «Трактору» со счетом 1:4 в серии.

Финальная серия между «Локомотивом» и «Трактором» начнется 13 мая в Ярославле.