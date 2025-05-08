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    Крикунов считает, что Кудашов способен привести «Динамо» к Кубку Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением по поводу перспективы сотрудничества «бело-голубых» с действующим наставником команды Алексеем Кудашовым.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Он работает в "Динамо" уже четыре года, все закономерно, результат и поступательное движение у команды есть. Клуб движется вперед, да все сразу хотят выиграть Кубок Гагарина, но не всегда это получается.

    Сможет ли Кудашов в ближайшие сезоны привести "Динамо" к Кубку Гагарина? Да. Он столкнулся в этом году с хоккеем "Трактора", хоккеисты челябинской команды везде были быстрее. Теперь Кудашову понятно направление работы на следующий сезон», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

    «Динамо» завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина на стадии 1/2 финала, уступив «Трактору» со счетом 1:4 в серии.

    Финальная серия между «Локомотивом» и «Трактором» начнется 13 мая в Ярославле.

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