Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и сократило отставание в серии

Московскоевыиграло на своем льду у челябинскогочетвертый матч полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:1.

Шайбы в составе бело-голубых забрасывали Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев.

За гостей отличился Григорий Дронов.

Кубок Гагарина. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Швец-Роговой — 2, 19:10 — 1:0. Ильенко — 4 (Рашевский), 25:15 — 2:0. Дронов — 5 (Дер-Аргучинцев, Шабанов), 42:50 — 2:1. Слепышев — 1 (Сергеев, Михеев), 48:25 — 3:1Вратари: Подъяпольский — ФукалеБроски: 35 (17+9+9) — 45 (10+20+15)Штраф: 0 — 4Счет в серии: 1-3

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу команды Бенуа Гру. Пятая игра пройдет в Челябинске 6 мая.