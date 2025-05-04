1-й таймЗенит — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и сократило отставание в серии

    «Динамо» М — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Московское «Динамо» выиграло на своем льду у челябинского «Трактора» четвертый матч полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:1.

    Антон Слепышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Слепышев

    Шайбы в составе бело-голубых забрасывали Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев.

    За гостей отличился Григорий Дронов.

    Кубок Гагарина. 1/2 финала.
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Швец-Роговой — 2, 19:10 — 1:0. Ильенко — 4 (Рашевский), 25:15 — 2:0. Дронов — 5 (Дер-Аргучинцев, Шабанов), 42:50 — 2:1. Слепышев — 1 (Сергеев, Михеев), 48:25 — 3:1Вратари: Подъяпольский — ФукалеБроски: 35 (17+9+9) — 45 (10+20+15)Штраф: 0 — 4Счет в серии: 1-3

    Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу команды Бенуа Гру. Пятая игра пройдет в Челябинске 6 мая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Доги» покусают марсельцев
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Старая Сеньора» добудет три очка
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Баскское дерби получится результативным
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч АВС — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие