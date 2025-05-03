«Сент-Луис» обыграл «Виннипег», у Торопченко — гол и ассист

на своей площадке одолел(5:2) в 6-м матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

В составе «Блюз» голы записали на свой счет Филип Броберг, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Алексей Торопченко.

У «Виннипега» шайбы забросили Коул Перфетти и Нино Нидеррайтер.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) Голы: Броберг — 1 (Томас, Снаггерад), 6:05 — 1:0. Перфетти — 1 (бол., Коннор, Моррисси), 25:43 — 1:1. Уокер — 3 (Броберг, Фолк), 31:34 — 2:1. Шенн — 2 (Нейберс, Сутер), 32:27 — 3:1. Фаулер — 2 (Парэйко, Торопченко), 33:40 — 4:1. Торопченко — 2 (Факса), 36:57 — 5:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Эпплтон, Наместников), 48:54 — 5:2Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 40:00)Броски: 27 (8+15+4) — 23 (2+9+12)Штраф: 30 — 30Наши: Бучневич (15.56/3/+1), Торопченко (12.14/2/+3) — Наместников (17.42/0/0)

После этого матча счет в серии между «Сент-Луисом» и «Виннипегом» стал равный — 3:3. Решающий поединок состоится 5-го мая в 02:00 мск.