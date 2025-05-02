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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Ткачев: Счет в серии не отображает накала эмоций на площадке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Капитан «Трактора» Владимир Ткачев прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ).

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    «Очень важная игра с точки зрения психологии. Обе команды хорошо начали, но всю игру мы догоняли. Слава богу, что победили. Счет в серии не отображает накал эмоций на площадке. Цена ошибки высока. Радует наш эмоциональный подход к играм. Все делают одно дело, все понимают свою задачу.

    Как спокойно подойти к следующей игре? Мы не хотим форсировать события. Порадовались, а сейчас началась подготовка к следующему матчу», — приводит слова Ткачева «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»

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