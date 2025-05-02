Ткачев: Счет в серии не отображает накала эмоций на площадке

Капитанпрокомментировал победу своей команды над московскимв 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ).

«Очень важная игра с точки зрения психологии. Обе команды хорошо начали, но всю игру мы догоняли. Слава богу, что победили. Счет в серии не отображает накал эмоций на площадке. Цена ошибки высока. Радует наш эмоциональный подход к играм. Все делают одно дело, все понимают свою задачу.

Как спокойно подойти к следующей игре? Мы не хотим форсировать события. Порадовались, а сейчас началась подготовка к следующему матчу», — приводит слова Ткачева «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»