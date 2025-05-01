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    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    Источник: Майк Салливан возглавит «Рейнджерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз
    Бывший главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан возглавил «Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно.

    Майк Салливан
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    Майк Салливан

    По информации источника, стороны ведут переговоры стремительно и Салливан близок к тому, чтобы возглавить клуб «Оригинальной шестерки».

    57-летний американец ранее работал в «Питтсбурге» с 2015 по 2025 год, с которыми взял два Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.

    Также Салливан возглавлял сборную США на Турнире четырех наций, где «звездно-полосатые» проиграли в решающей встрече Канаде (2:3 ОТ).

    Предыдущим наставником «Рейнджерс» был Питер Лавиолетт, покинувший клуб 19 апреля после непопадания в плей-офф.

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