Источник: Майк Салливан возглавит «Рейнджерс»

Бывший главный тренервозглавил. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно.

По информации источника, стороны ведут переговоры стремительно и Салливан близок к тому, чтобы возглавить клуб «Оригинальной шестерки».

57-летний американец ранее работал в «Питтсбурге» с 2015 по 2025 год, с которыми взял два Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.

Также Салливан возглавлял сборную США на Турнире четырех наций, где «звездно-полосатые» проиграли в решающей встрече Канаде (2:3 ОТ).

Предыдущим наставником «Рейнджерс» был Питер Лавиолетт, покинувший клуб 19 апреля после непопадания в плей-офф.