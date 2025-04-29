Быков высказался об увольнении Воробьева из ЦСКА

Бывший тренери сборной России Вячеслав Быков прокомментировал увольнение Ильи Воробьева с аналогичной должности в армейском клубе.

«Всегда с сожалением воспринимаю увольнение коллеги по цеху! Легендарный клуб ЦСКА всегда ставит высокие цели, стремится добиваться чемпионства и завоевывать кубок. Требования и ожидания очень высоки! В этой связи любой специалист приглашенный на пост главного тренера берет на себя не только ответственность за результат, но и риски быть уволенным в случае неудачи и неуспеха», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Илья Воробьев приступил к работе в московском клубе перед началом сезона-2024/2025, заключив контракт на 3 года.

Вместе со специалистом, ЦСКА занял 5-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина минскому «Динамо» в шести матчах — 2:4 в серии.