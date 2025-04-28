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    Ротенберг: Тренеры должны развивать игроков, а не брать готовых

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Сборная Казахстана
    Главный тренер команды «Россия-25» Роман Ротенберг поделился мнением по поводу основного смысла работы тренером.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хотелось бы поблагодарить клубы, что они дают ребятам играть, Аймурзин — лидер "Северстали" и развивается семимильными шагами. Нужно поблагодарить тренеров, потому что наши ребята играют на лидирующих позициях. Когда играют легионеры — нашим тяжело. В СКА вообще нет легионеров, в ЦСКА все лидеры — наши ребята. Мы увидели, что ребята умеют брать на себя ответственность, главное давать им игровое время и делать так, чтобы они играли в России. Тренеры должны развивать игроков, а не брать готовых. Это и есть работа тренера», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

    Команда «Россия-25» в майском турне проведет встречи против сборных Казахстана и Беларуси. Встречи пройдут в Астане, Тольятти и Минске.

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