Сушинский: Смена тренера пошла команде на пользу

Бывший форвардподелился впечатлением от игры омской команды в серии 1/4 финала против ярославского

«Шикарная серия между "Авангардом" и "Локомотивом", шикарная концовка сезона. Смена тренера пошла на пользу команде. Да, после его прихода половина команды обновилась, но все равно, это повлияло на ход сезона. С приходом Ги Буше у ребят появился характер и в серии с "Локомотивом" это было очень заметно», — приводит слова Сушинский «Матч ТВ».

«Авангард» в семи матчах уступил «Локомотиву» в серии — 3:4.

В прошлом году омичи также уступили ярославцам в семиматчевом противостоянии на той же стадии Кубка Гагарина.