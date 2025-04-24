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    Сушинский: Смена тренера пошла команде на пользу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Бывший форвард «Авангарда» Максим Сушинский поделился впечатлением от игры омской команды в серии 1/4 финала против ярославского «Локомотива».

    Ги Буше
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    Ги Буше

    «Шикарная серия между "Авангардом" и "Локомотивом", шикарная концовка сезона. Смена тренера пошла на пользу команде. Да, после его прихода половина команды обновилась, но все равно, это повлияло на ход сезона. С приходом Ги Буше у ребят появился характер и в серии с "Локомотивом" это было очень заметно», — приводит слова Сушинский «Матч ТВ».

    «Авангард» в семи матчах уступил «Локомотиву» в серии — 3:4.

    В прошлом году омичи также уступили ярославцам в семиматчевом противостоянии на той же стадии Кубка Гагарина.

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