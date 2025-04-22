ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк АртигаАртига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
    Все новости спорта

    Михайлов считает, что сборную России допустят на Олимпиаду

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2025 Чемпионат мира по хоккею-2024Милан-2026 Милан-2026
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением по поводу возможного допуска сборной России на Олимпиаду-2026.

    Борис Михайлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Михайлов

    «Сборную России по хоккею должны допустить до Олимпиады, в этом вопросе я настроен оптимистично. Все любители спорта за то, чтобы российские спортсмены выступали и на ОИ, и на ЧМ. Я один из тех, кто переживает и ждет, когда МОК и ИИХФ проснутся и станут объективно оценивать вклад наших спортсменов в развитие мирового спорта», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

    Олимпийские игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

    Ранее ИИХФ продлил отстранение сборной России от соревнований под эгидой организации, из-за чего национальная сборная не примет участие на чемпионате мира 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Сливочные» начнут без прелюдий
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Микельсен — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие