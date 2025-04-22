Михайлов считает, что сборную России допустят на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением по поводу возможного допуска сборной России на Олимпиаду-2026.

«Сборную России по хоккею должны допустить до Олимпиады, в этом вопросе я настроен оптимистично. Все любители спорта за то, чтобы российские спортсмены выступали и на ОИ, и на ЧМ. Я один из тех, кто переживает и ждет, когда МОК и ИИХФ проснутся и станут объективно оценивать вклад наших спортсменов в развитие мирового спорта», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Олимпийские игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Ранее ИИХФ продлил отстранение сборной России от соревнований под эгидой организации, из-за чего национальная сборная не примет участие на чемпионате мира 2026 года.