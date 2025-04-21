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    «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в шестом матче серии плей-офф

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Авангард» одолел «Локомотив» в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ (3:0).

    Рид Буше — нападающий «Авангарда»
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    Рид Буше — нападающий «Авангарда»

    В составе омской команды голы записали на свой счет Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала.
    «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Кулик — 2 (Ткачев, Прохоркин), 13:12 — 1:0. Якупов — 4 (Окулов, Спунер), 54:59 — 2:0. Буше — 5 (п.в.), 59:15 — 3:0Вратари: Серебряков — Исаев (58:11 — 59:15)Броски: 16 (4+7+5) — 32 (11+9+12)Штраф: 2 — 2

    После этого матча «Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» 3:3. Решающий поединок между этими командами состоится 23-го апреля в Ярославле.

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