Защитник «Монреаля» назвала Демидова «особенным»

Защитникподелился впечатлением от дебютного матча Ивана Демидова в НХЛ за канадский клуб.

«Я думаю, в лиге есть только несколько избранных, которые могли бы забить подобный гол. Он хотел забросить шайбу, и он это сделал. Мог бы забить и больше. Я просто наблюдал за ним со стороны, и все его действия выглядят легко. И вдобавок ко всему он боролся за шайбу, поднимал клюшки сопернику и создавал массу опасных моментов. Он, безусловно, особенный. Все, что он делал, было довольно безумным. Было бы здорово выиграть матч, но Демидов, конечно, особенный», — приводит слова Хатсона The Athletic.

19-летний россиянин сыграл свой первый матч за «Монреаль» в ночь с 14 на 15 апреля против «Чикаго» (3:4 Б). На счету нападающего гол и голевая передача.

«Монреаль» сыграет следующий матч в ночь с 16 на 17 апреля при своих зрителях против «Каролины».