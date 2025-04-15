ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    Демидов: Я чувствую, что фанаты «Монреаля» любят меня

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Форвард «Монреаля» Иван Демидов высказался о дебютном матче в НХЛ.

    Иван Демидов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Демидов

    15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу.

    «Это довольно приятный опыт. Я люблю этот город и этих болельщиков. Это безумие. Я чувствую, что фанаты любят меня. Это круто, это потрясающе. Знакомство с командой? Я приехал в Торонто и встретился с командой, но это было после игры, поэтому ребята были очень грустные.

    Первые два периода были очень хорошими , но в третьем, вероятно, сказалась усталость из-за перелетов и смены часового пояса. Я думаю, что назвал бы эту игру очень хорошей, если бы мы победили, но этого не случилось», — сказал Демидов в интервью после матча.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем». Клуб в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • На территории «Спартака» встреча будет результативной
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вавринка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие