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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    «Локомотив» выиграл у «Авангарда» в гостях

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина против омского «Авангарда» — 6:2. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

    Максим Березкин
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    Максим Березкин

    В составе победителей дублем отметился Максим Березкин (28' и 53'). Еще по голу на счету Егора Сурина (17'), Максима Шалунова (50'), Александра Полунина (53') и Артур Каюмов (59').

    У хозяев шайбами отметились Семен Чистяков на 32-й минуте матча и Райан Спунер на 58-й минуте.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
    Голы Сурин — 1 (Паник, Фрэз), 16:09 — 0:1. Березкин — 3 (Береглазов, Шалунов), 27:50 — 0:2. Чистяков — 3 (Буше), 31:21 — 1:2. Шалунов — 4 (Каюмов), 49:42 — 1:3. Березкин — 4 (Елесин, Каюмов), 52:11 — 1:4. Полунин — 1 (п.в., Кирьянов), 52:58 — 1:5. Спунер — 2 (Игумнов, Якупов), 57:57 — 2:5. Каюмов — 3 (п.в., Полунин), 58:45 — 2:6Вратари Серебряков (52:19 — 52:58, 53:40 — 54:24, 55:51 — 57:57, 58:06 — 58:45) — ИсаевШтраф 2 — 2Броски 30 (9+6+15) — 22 (6+9+7)

    Следующий матч между командами состоится 17 апреля в Омске.

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