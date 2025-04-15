«Авангард» — «Локомотив»: счет матча 2:6, обзор голов

Ярославскийодержал гостевую победу в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина против омского— 6:2. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

В составе победителей дублем отметился Максим Березкин (28' и 53'). Еще по голу на счету Егора Сурина (17'), Максима Шалунова (50'), Александра Полунина (53') и Артур Каюмов (59').

У хозяев шайбами отметились Семен Чистяков на 32-й минуте матча и Райан Спунер на 58-й минуте.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4) Голы Сурин — 1 (Паник, Фрэз), 16:09 — 0:1. Березкин — 3 (Береглазов, Шалунов), 27:50 — 0:2. Чистяков — 3 (Буше), 31:21 — 1:2. Шалунов — 4 (Каюмов), 49:42 — 1:3. Березкин — 4 (Елесин, Каюмов), 52:11 — 1:4. Полунин — 1 (п.в., Кирьянов), 52:58 — 1:5. Спунер — 2 (Игумнов, Якупов), 57:57 — 2:5. Каюмов — 3 (п.в., Полунин), 58:45 — 2:6Вратари Серебряков (52:19 — 52:58, 53:40 — 54:24, 55:51 — 57:57, 58:06 — 58:45) — ИсаевШтраф 2 — 2Броски 30 (9+6+15) — 22 (6+9+7)

Следующий матч между командами состоится 17 апреля в Омске.