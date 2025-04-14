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    Овечкин высказался о своем будущем в «Вашингтоне»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном продлении контракта со «столичным» клубом.

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    Напомним, что действующее соглашение форварда с «Кэпиталз» рассчитано до конца сезона 2025/2026.

    «Планы на будущее? Мои планы на будущее — еще год контракта с "Вашингтоном". Поэтому мы так далеко не заглядываем. Поживем — увидим. А насчет тренерской работы — я и туда далеко не смотрю.

    Есть ли гипотетическая возможность, что в 2026 году вы подпишу новый контракт с "Вашингтоном"? Ну, не знаю. Тяжело сказать. Все‑таки мне будет 40 лет в сентябре 2025‑го. Поживем — увидим, как позволит здоровье. Будем смотреть и действовать по ситуации», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

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