Овечкин высказался о своем будущем в «Вашингтоне»

Нападающийответил на вопрос о возможном продлении контракта со «столичным» клубом.

Напомним, что действующее соглашение форварда с «Кэпиталз» рассчитано до конца сезона 2025/2026.

«Планы на будущее? Мои планы на будущее — еще год контракта с "Вашингтоном". Поэтому мы так далеко не заглядываем. Поживем — увидим. А насчет тренерской работы — я и туда далеко не смотрю.

Есть ли гипотетическая возможность, что в 2026 году вы подпишу новый контракт с "Вашингтоном"? Ну, не знаю. Тяжело сказать. Все‑таки мне будет 40 лет в сентябре 2025‑го. Поживем — увидим, как позволит здоровье. Будем смотреть и действовать по ситуации», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 39-летний форвард побил рекорд Уэйна Гретцки, стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ.