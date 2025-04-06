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    Панарин: Хоккеистам нужно играть для прогресса

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Ранее Панарина не устроило решение тренерского штаба ограничить игровое время 22-летнему Бреннану Отману.

    «Все молодые игроки сегодня приходят в лигу с удивительными навыками. Эти парни выходят на лед с уверенностью в себе, они классно умеют кататься и много работают над собой.

    Я, конечно, не тренер, но хоккеистам нужно играть для прогресса. Нельзя ожидать роста от игрока, если он будет выходить на три минуты. Если молодой игрок показывает, что он может помочь команде одержать победу, то он заслуживает свой шанс. Так будет лучше для всех. В первую очередь, для команды», — цитирует Панарина NY Post.

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