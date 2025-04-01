Гатиятулин: Хорошая командная победа, играют два равных соперника

Главный тренервысказался о матче против(7:2).

«Хорошая командная победа. Идет серия, играют два равных соперника. Инициатива переходит от одной команды к другой. У нас было больше хороших отрезков. Не скажу, что проваливали старт до этого, только по счёту, но не по игре. Нужно смотреть на отдельные отрезки, где-то не выполняли игровое задание.

Раскатки проводим, когда поздние матчи, когда ранние — нет времени на восстановление. Ребята и раньше готовы были к началу матча, мы не уступали в предыдущих матчах ни в чём, кроме счёта, преимущества соперника я не видел.

В своей карьере я был в разных ситуациях, стараюсь этот опыт учитывать. Говорим с ребятами, с тренерским штабом. В моменте с первым голом "Автомобилиста" показалось, что был пас рукой. Попросили посмотреть этот момент. Там было нарушение до взятия ворот, но мы доверяем судьям», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

Благодаря этому успеху «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Пятая игра пройдет 3 марта в Екатеринбурге.