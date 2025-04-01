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    Гатиятулин: Хорошая командная победа, играют два равных соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Северсталь
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Северстали» (7:2).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хорошая командная победа. Идет серия, играют два равных соперника. Инициатива переходит от одной команды к другой. У нас было больше хороших отрезков. Не скажу, что проваливали старт до этого, только по счёту, но не по игре. Нужно смотреть на отдельные отрезки, где-то не выполняли игровое задание.

    Раскатки проводим, когда поздние матчи, когда ранние — нет времени на восстановление. Ребята и раньше готовы были к началу матча, мы не уступали в предыдущих матчах ни в чём, кроме счёта, преимущества соперника я не видел.

    В своей карьере я был в разных ситуациях, стараюсь этот опыт учитывать. Говорим с ребятами, с тренерским штабом. В моменте с первым голом "Автомобилиста" показалось, что был пас рукой. Попросили посмотреть этот момент. Там было нарушение до взятия ворот, но мы доверяем судьям», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

    Благодаря этому успеху «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Пятая игра пройдет 3 марта в Екатеринбурге.

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