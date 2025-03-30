«Вашингтон» проиграл две последних встречи и жаждет исправить ситуацию. Хотя по очкам команда Овечкина уже далеко впереди большинства оппонентов и вполне вероятно выйдет в плей-офф с первой строчки.
«Баффало» не смог продлить победную серию и проиграл «Филадельфии». Отставание от зоны плей-офф у команды почти 10 пунктов. Гости проиграли 3 матча из 4 на выезде. В Вашингтоне им удалось победить в 2 из 5 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры: 1.50 они дают на победу «Вашингтона» в основное время, 1.28 — на победу в ОТ и буллитах. На «Баффало» цифры составляют 5.60 и 3.70 соответственно.
- Искусственный интеллект ожидает ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Баффало» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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