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    «Вашингтон» — «Баффало»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лидер Востока «Вашингтон» примет последнюю команду конференции «Баффало» в поединке регулярного чемпионата НХЛ.

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    «Вашингтон» проиграл две последних встречи и жаждет исправить ситуацию. Хотя по очкам команда Овечкина уже далеко впереди большинства оппонентов и вполне вероятно выйдет в плей-офф с первой строчки.

    «Баффало» не смог продлить победную серию и проиграл «Филадельфии». Отставание от зоны плей-офф у команды почти 10 пунктов. Гости проиграли 3 матча из 4 на выезде. В Вашингтоне им удалось победить в 2 из 5 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

    • Букмекеры: 1.50 они дают на победу «Вашингтона» в основное время, 1.28 — на победу в ОТ и буллитах. На «Баффало» цифры составляют 5.60 и 3.70 соответственно.

    • Искусственный интеллект ожидает ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Баффало» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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