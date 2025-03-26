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    «Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» уступил на своем льду в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина на «Востоке» омскому «Авангарду» со счетом 1:4.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Даниил Вовченко.

    За «Металлург» отличились Николай Прохоркин, Константин Окулов, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.

    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    Голы: Прохоркин — 1 (бол., Якупов), 2:44 — 0:1. Окулов — 1 (Чистяков, Маклауд), 5:46 — 0:2. Чистяков — 1 (Прохоркин, Чайка), 35:49 — 0:3. Вовченко — 1 (бол., Канцеров, Джонсон), 40:03 — 1:3. Шарипзянов — 1 (п.в., Чистяков, Маклауд), 57:25 — 1:4Вратари: Набоков (56:13 — 57:25) — СеребряковБроски: 38 (7+12+19) — 24 (7+11+6)Штраф: 8 — 10

    Второй матч серии также пройдет в Магнитогорске 28 марта.

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