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    Разин: Серия с «Авангардом» будет очень интересной

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал, чего он ждет от серии плей-офф с омским «Авангардом».

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «У "Авангарда" хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберем соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов.

    По Юрову: все зависит от него. Он провёл первую тренировку в общей группе, но пока его форма далека от оптимальной. Рендулич и Осипович — 13-й и 14-й нападающие», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

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    Первый матч команды проведут 26 марта в Магнитогорске. Серия будет идти до четырех побед одной из сторон.

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