Разин: Серия с «Авангардом» будет очень интересной

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»рассказал, чего он ждет от серии плей-офф с омским «Авангардом».

«У "Авангарда" хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберем соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов.

По Юрову: все зависит от него. Он провёл первую тренировку в общей группе, но пока его форма далека от оптимальной. Рендулич и Осипович — 13-й и 14-й нападающие», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

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Первый матч команды проведут 26 марта в Магнитогорске. Серия будет идти до четырех побед одной из сторон.