«Сочи» — «Динамо» Минск: счет матча 2:6, обзор голов

разгромило(6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «зубров» дублем отметился нападающий Виталий Пинчук. По шайбе забросили Андрей Стась, Сергей Кузнецов, Сэм Энас и Джордан Гросс.

В составе «Сочи» отличились Даниил Сероух и Александр Хохлачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) Голы: Пинчук — 24 (Энас, Волков), 14:24 — 0:1. Стась — 5 (бол., Гросс, Шипачев), 15:57 — 0:2. Пинчук — 25 (мен., Горбунов, Гросс), 23:25 — 0:3. Кузнецов — 4 (Стась, Уэлле), 29:27 — 0:4. Энас — 19 (Пинчук), 29:43 — 0:5. Сероух — 18 (Ибрагимов, Гараев), 29:59 — 1:5. Гросс — 7 (Мороз, Шипачев), 47:33 — 1:6. Хохлачев — 8 (Манухов, Яремчук), 57:26 — 2:6Вратари: Горбунов (Тулинов, 29:43) — ДемченкоБроски: 22 (4+10+8) — 51 (19+18+14)Штраф: 4 — 4

По итогам регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» расположилось на 4-й позиции Запада, команда в 1-м раунде плей-офф сыграет против ЦСКА.

«Сочи» занял последнее 11-е место в таблице с 47-ю очками в активе.