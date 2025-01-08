Ротенберг: Это самая худшая игра в 2025 году

Главный тренервысказался о матче против(0:5).

«Сегодня мы не смогли показать тот результат, который мы были обязаны показать. В начале соперник был более настроен, хотя мы тоже вчера тренировались и разговаривали, что приедет раненый зверь — в Череповце команда проиграла. Мы понимали, что они сегодня будут биться с первых смен. И мы тоже обязаны биться в каждой смене. Были хорошие моменты в первом периоде. Одна пропущенная шайба в концовке, где-то — недоработка наших игроков, индивидуальные ошибки. Честно, меня больше даже расстраивает то, что мы сегодня не забили.

Это поражение мы с собой не повезем в Москву. Это самая худшая игра в 2025 году. Я думаю, что каждый сделает выводы, каждый посмотрит на себя в зеркало и каждый в следующей игре покажет совершенно другую самоотдачу. Особенно с такими принципиальными соперниками.

Мы никаких оправданий не ищем. Мы будем делать все возможное, чтобы в следующей игре показать совершенно другой хоккей», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» располагается на 2-й позиции Запада с 57-ю очками в активе. СКА — на 5-й позиции с 54 баллами.