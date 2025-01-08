1-й таймАтлетик — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Атлетик» — «Барселона». Онлайн
  • 21:27
    • «Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
  • 21:20
    • «Барселона» смогла временно зарегистрировать Ольмо и Виктора
  • 19:25
    • Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА
  • 19:23
    • «Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев», Петан оформил дубль
    Все новости спорта

    Ротенберг: Это самая худшая игра в 2025 году

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о матче против «Спартака» (0:5).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Сегодня мы не смогли показать тот результат, который мы были обязаны показать. В начале соперник был более настроен, хотя мы тоже вчера тренировались и разговаривали, что приедет раненый зверь — в Череповце команда проиграла. Мы понимали, что они сегодня будут биться с первых смен. И мы тоже обязаны биться в каждой смене. Были хорошие моменты в первом периоде. Одна пропущенная шайба в концовке, где-то — недоработка наших игроков, индивидуальные ошибки. Честно, меня больше даже расстраивает то, что мы сегодня не забили.

    Это поражение мы с собой не повезем в Москву. Это самая худшая игра в 2025 году. Я думаю, что каждый сделает выводы, каждый посмотрит на себя в зеркало и каждый в следующей игре покажет совершенно другую самоотдачу. Особенно с такими принципиальными соперниками.

    Мы никаких оправданий не ищем. Мы будем делать все возможное, чтобы в следующей игре показать совершенно другой хоккей», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Спартак» располагается на 2-й позиции Запада с 57-ю очками в активе. СКА — на 5-й позиции с 54 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сделает шаг к финалу Кубка Лиги
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Победит ли «Барселона» «Атлетик» в Суперкубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Бенфика» возьмет реванш у «Браги»?
  • «Бенфика» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 8 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Данди — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эвертон — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие