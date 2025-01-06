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    «Ак Барс» дома проиграл «Авангарду» в КХЛ

    «Ак Барс» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде одолел «Ак Барс» со счетом 3:1.

    Рид Буше («Авангард»)
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    Рид Буше («Авангард»)

    В составе победителей шайбы забросили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. За хозяев отличился Артем Галимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Буше — 16 (Окулов, Спунер), 5:04 — 0:1. Галимов — 19 (буллит), 17:17 — 1:1. Якупов — 13 (Коледов, Прохоркин), 44:01 — 1:2. Шарипзянов — 6 (п.в.), 59:51 — 1:3Вратари: Билялов (57:55 — 59:51) — СеребряковШтраф: 15 — 15Броски: 30 (16+4+10) — 32 (11+13+8)

    «Ак Барс» с 52 очками идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 43 баллами поднялся на шестую строчку.

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