Чехия взяла верх над Канадой и вышла в полуфинал МЧМ-2025

Сборнаяодолеласо счетом 4:3 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

В первом периоде у Чехии голы забили Петр Сикора, Якуб Штанцль и Эдуард Шале. У канадцев отличился Таннер Хоуи, когда его команда играла в меньшинстве.

В конце второй 20-минутки Портер Мартон забил второй гол канадцев, а в 3-м периоде Брэдли Надо сравнял счет.

Решающий гол за 40 секунд до финальной сирены забил Адам Ехо.

Молодежный чемпионат мира 1/4 финала Чехия U20 — Канада U20 — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Голы: Сикора — 4 (Градец), 0:43 — 1:0. Хоуи — 1 (мен., Ягер), 10:17 — 1:1. Штанцль — 5 (бол., Йехо, Йиричек), 12:45 — 2:1. Шале — 5 (Масталирски, Галваш), 19:57 — 3:1. Мартон — 1 (бол., Молендик, Ягер), 37:40 — 3:2. Надо — 2 (Пинелли, Дикинсон), 55:42 — 3:3. Йехо — 2 (бол., Йиричек, Сикора), 59:20 — 4:3Вратари: Грабал — ДжорджШтраф: 10 — 55Броски: 26 (14+6+6) — 32 (9+9+14)

В 1/2 финала сборная Чехии сыграет с США. В другой паре встретятся Швеция и Финляндия.