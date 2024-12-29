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    Сборная Швеции обыграла Швейцарию на МЧМ-2025

    Швейцария U20 — Швеция U20: счет матча 5:7, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Швеции
    Швеция U20 одержала победу над Швейцарией U20 (7:5) на групповом этапе молодежного чемпионата мира 2025-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе шведской молодежной сборной дублем отметился Том Вилландер, а по голу записали на свой счет Зеб Форсфьелль, Отто Стенберг, Давид Гранберг, Виктор Эклунд и Аксель Сандин-Пелликка.

    У Швейцарии U20 дубли записали на свой счет Кимо Грубер и Лео Брайяр, а еще один раз отличился Андро Кадерли.

    МЧМ-2025. Группа В.
    Швейцария U-20 — Швеция U-20 — 5:7 (1:3, 0:3, 4:1)
    Голы: 0:1 — 6 Вилландер (Сандин Пелликка, Унгер Серум). 1:1 — 12 Грубер (Антенен, Бюнцли). 1:2 — 13 Форсфьелль (Хедквист, Гранберг). 1:3 — 18 Стенберг (Линдштайн, Нильссон). 1:4 — 24 Гранберг (Хедквист, Форсфьелль). 1:5 — 28 Вилландер (Унгер Серум, Эдстрем). 1:6 — 39 Эклунд (Сандин Пелликка, Вилландер). 2:6 — 44 Грубер (Муггли, Дорте). 2:7 — 49 Сандин Пелликка (Эклунд, Унгер Серум). 3:7 — 51 Брайяр (Грубер, Граф). 4:7 — 54 Кадерли (Муггли, Грубер). 5:7 — 59 Брайяр (Кадерли)

    После этого матча Швеция U20 занимает 1-е место в группе В с 9-ю очками в активе, а Швейцария U20 — на 4-й позиции без набранных баллов.

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