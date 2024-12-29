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    Карбери: Овечкину нужно время, чтобы набрать обороты

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на возвращение форварда Александра Овечкина после перелома малоберцовой кости.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    39-летний нападающий в первом матче после травмы поразил ворота «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Сегодня команда кусалась и царапалась. После перерыва в пять дней мы немного заржавели. Первые два периода прошли не так, как мы этого хотели, но бы смогли забить. Команда упорно трудилась, было несколько хороших сейвов. Третий период стал нашим лучшим.

    Овечкин очень крепок, но ему понадобится какое-то время. Я знаю, что мы все хотим, чтобы он сразу взялся за дело и играл на прежнем уровне. Но он пропустил много времени и нуждается в игровом времени, чтобы набрать обороты. Сегодня он был хорош, играл во всех ситуациях, где был нужен команде», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

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    В ночь на 30 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом», а вечером 31-го — примет «Бостон».

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