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    Сборная Швеции забросила 8 шайб Казахстану на МЧМ-2025

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Казахстана
    Сборная Швеции одержала победу над командой Казахстана (8:1) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

    Швеция — Казахстан
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    Швеция — Казахстан

    В составе шведов 4 (2+2) очка набрал Антон Вальберг (20-я и 33-я минута), еще по шайбе забросили Виктор Эклунд (6), Давид Эдстрём (10), Линус Эрикссон (12), Феликс Нильссон (14), Оскар Вуоллет (46) и Давид Гранберг (49).

    У казахстанской команды отличился Артур Гросс, забросивший шайбу престижа при счёте 0:6 на 38-й минуте.

    После этого матча Швеция с 6 очками в двух играх занимает первое место в группе B, Казахстан с 0 очков — на последней строчке.

    В следующем матче сборная Швеции 29 декабря сыграет со Швейцарией, Казахстан 28 декабря встретится с Чехией.

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