Сборная Швеции забросила 8 шайб Казахстану на МЧМ-2025

одержала победу над(8:1) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

В составе шведов 4 (2+2) очка набрал Антон Вальберг (20-я и 33-я минута), еще по шайбе забросили Виктор Эклунд (6), Давид Эдстрём (10), Линус Эрикссон (12), Феликс Нильссон (14), Оскар Вуоллет (46) и Давид Гранберг (49).

У казахстанской команды отличился Артур Гросс, забросивший шайбу престижа при счёте 0:6 на 38-й минуте.

После этого матча Швеция с 6 очками в двух играх занимает первое место в группе B, Казахстан с 0 очков — на последней строчке.

В следующем матче сборная Швеции 29 декабря сыграет со Швейцарией, Казахстан 28 декабря встретится с Чехией.