Германия U20 — Финляндия U20: счет матча 1:3, обзор голов

одержала победу над(3:1) в матче 2-го тура молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

В составе победителей отличились Эмиль Пиениниеми, Артту Аласиуруа и Йессе Киискинен. Единственную шайбу немцев забросил Клеменс Загер.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Германия U20 — Финляндия U20 — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Пиениниеми — 1 (Хелениус, Кивихарью), 17:30 — 0:1. Аласиуруа — 1 (Уронен, Нурми), 25:10 — 0:2. Загер — 1 (Зумпф), 27:24 — 1:2. Киискинен — 1 (п.в., Хюннинен, Хелениус), 58:43 — 1:3Вратари: Вийлард (58:37 — 59:43) — РимпиненБроски: 32 (9+16+7) — 43 (20+14+9)Штраф: 6 — 6

Сборная Финляндии, которая ранее уступила Канаде со счётом 0:4, с 3 очками в двух матчах занимает третье место в группе A. Германия с двумя поражениями расположилась на последней строчке — в первом матче немцы проиграли команде США со счётом 4:10.

В следующем матче сборная Финляндии 29 декабря сыграет с США, Германия 30 декабря встретится с Канадой.