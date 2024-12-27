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    Квартальнов: Нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о матче против московского «Динамо» (0:1).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Терпеливая игра с нашей стороны. Но нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли, знали, что у соперников хорошее большинство. Василий Демченко дал нам шанс, забили один гол — этого хватило.

    Брэйди Лайл не попал в заявку по семейным обстоятельствам, возможно, он вернётся уже к следующему матчу», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    Москвичи с 49 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 47 баллами идут седьмыми.

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