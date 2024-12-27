Квартальнов: Нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли

Главный тренервысказался о матче против московского(0:1).

«Терпеливая игра с нашей стороны. Но нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли, знали, что у соперников хорошее большинство. Василий Демченко дал нам шанс, забили один гол — этого хватило.

Брэйди Лайл не попал в заявку по семейным обстоятельствам, возможно, он вернётся уже к следующему матчу», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Москвичи с 49 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 47 баллами идут седьмыми.