Голкипер «Каролины» Кочетков признан третьей звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков. Вратарь совершил 22 сейва в матче с «Рейнджерс» (3:1), сделав две голевые передачи.

Всего в текущем сезоне Кочетков провел 21 матч, голкипер отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,43 и одном шат-ауте.

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Вторая звезда игрового дня — нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт. Хоккеист отметился дублем в матче с «Тампа-Бэй» (4:2).

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Йоэль Кивиранта, сделавший хет-трик во встрече с «Сиэтлом» (5:2).