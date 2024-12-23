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    Голкипер «Каролины» Кочетков признан третьей звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Колорадо Эвеланш
    Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

    Петр Кочетков
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    Петр Кочетков

    Третьей звездой стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков. Вратарь совершил 22 сейва в матче с «Рейнджерс» (3:1), сделав две голевые передачи.

    Всего в текущем сезоне Кочетков провел 21 матч, голкипер отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,43 и одном шат-ауте.

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    Вторая звезда игрового дня — нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт. Хоккеист отметился дублем в матче с «Тампа-Бэй» (4:2).

    Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Йоэль Кивиранта, сделавший хет-трик во встрече с «Сиэтлом» (5:2).

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