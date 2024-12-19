Жамнов: Сегодня все сочетания играли здорово

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:5 ОТ).

«Хотел бы поздравить Сергея Викторовича (Федорова); Хорошая игра, интересная для болельщиков, для всех. Как решили разбить первую тройку полностью? Во время паузы говорили с ребятами, послушали их, сказали, что мы сами видим. Сегодня все сочетания играли здорово.

Говорим ли хоккеистам попроще играть в обороне? Говорим, каждый раз говорим! Это нормальные вещи, мы через это пройдём, все ребята обучаемые. Беляев после переподписания получил место в первом звене? Я уже много раз говорил, что у нас нет первого звена. У нас все четыре сочетания могут сделать результат.

Перлини? Он ещё не прилетел, в ближайшие дни присоединится к нам, посмотрим на его физическое состояние, будем от этого отталкиваться. Есть идеи, как его использовать, но в каком сочетании он будет играть, пока не понимаю», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 51-м очком в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против минского «Динамо» 22-го декабря.