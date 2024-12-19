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    Миска: Капризов проводит невероятный сезон

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска похвалил форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. По его мнению, хоккеист проводит блестящий сезон.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Капризов с "Миннесотой" играют очень хорошо. Интересно понаблюдать за той перестройкой, которая происходит в команде. У них появились хорошие игроки. Думаю, их результаты — сюрприз для большинства, но сейчас "Миннесота" день за днём доказывает, что является новой силой в НХЛ. Надеюсь, они смогут сохранять стабильность до конца сезона и остаться на вершине.

    Капризов — претендент №1 на "Харт"? Он проводит невероятный сезон. Если он продолжит в том же духе и сможет избежать травм, то да, конечно», — сказал Миска «Чемпионату».

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