Миска: Капризов проводит невероятный сезон

Голкипер московского «Динамо»похвалил форварда «Миннесоты». По его мнению, хоккеист проводит блестящий сезон.

«Капризов с "Миннесотой" играют очень хорошо. Интересно понаблюдать за той перестройкой, которая происходит в команде. У них появились хорошие игроки. Думаю, их результаты — сюрприз для большинства, но сейчас "Миннесота" день за днём доказывает, что является новой силой в НХЛ. Надеюсь, они смогут сохранять стабильность до конца сезона и остаться на вершине.

Капризов — претендент №1 на "Харт"? Он проводит невероятный сезон. Если он продолжит в том же духе и сможет избежать травм, то да, конечно», — сказал Миска «Чемпионату».