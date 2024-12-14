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    «Нью-Джерси» справился с «Чикаго», «Лос-Анджелес» разгромил «Рейнджерс»

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» дома победил «Чикаго» со счетом 4:1.

    «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»

    За победителе забили Доусон Мерсер, Джек Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер. В составе проигравших отличился Джейсон Дикинсон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
    Голы: Дикинсон — 6 (Фолиньо, Броди), 33:31 — 0:1. Мерсер — 7 (Л. Хьюз, Майер), 42:45 — 1:1. Д. Хьюз — 13 (Пеши, Братт), 50:28 — 2:1. Хишир — 16 (Братт), 52:16 — 3:1. Майер — 10 (Мерсер, Пеши), 52:34 — 4:1Вратари: Маркстрем — КоммессоШтраф: 6 — 6Броски: 24 (9+8+7) — 18 (3+9+6)

    В еще одной игре «Рейнджерс» на домашнем льду уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 1:5.

    Алекс Тюркотт, Уоррен Фёгеле, Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе, Филлип Дано отметились в составе победителей, а голом престижа за хозяев отличился Филип Хитил.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
    Голы: Тюркотт — 3 (Кемпе, Копитар), 7:05 — 0:1. Фогеле — 8 (Байфилд, Жанно), 15:06 — 0:2. Байфилд — 4 (Фогеле, Андерсон), 22:46 — 0:3. Кемпе — 15 (Копитар, Тюркотт), 24:40 — 0:4. Дано — 3 (Кларк, Томас), 25:04 — 0:5. Хытил — 6 (Манчини, Панарин), 32:17 — 1:5Вратари: Шестеркин (Куик, 25:04) — КемперШтраф: 11 — 11Броски: 32 (8+14+10) — 34 (17+7+10)
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