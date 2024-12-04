В ночь с 3 на 4 декабря в 03:00 мск состоится встречав рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева выиграли 4 матча подряд в данном турнире. В трех из четырех «Вашингтон» победил без дополнительного времени. После победы над «Нью-Джерси» 6:5 клуб набрал 35 очков и вышел на 2-е место в таблице Восточной конференции.

«Акулы» выиграли две встречи подряд, но это никак кардинально не изменило их турнирного положения. Сейчас «Сан-Хосе» занимает 14-е место из 16 в Западной конференции. На счету клуб 96 пропущенных шайб. Это худший показатель после «Питтсбурга», который пропустил 100. В прошлых турах гости дважды обыграли «Сиэтл» 4:2 и 8:5.

Прогнозы и ставки на игру

Информация для тех, кто делает ставки на спортивные события.

Букмекеры: «Вашингтон» фаворит с коэффициентом 1.52 , на «Сиэтл» дают 4.90 , на ничью — 4.60 . Коэффициенты 1.32 и 3.40 букмекеры выставили на победу команд с учетом ОТ и буллитов.

, на «Сиэтл» дают , на ничью — . Коэффициенты и букмекеры выставили на победу команд с учетом ОТ и буллитов. LiveSport.Ru : редакция сайта ожидает, что «Сан-Хосе» будет конкурентоспособным и не проиграет матч с большим отрывом. В своем прогнозе эксперты дали ставки с коэффициентами 1.80 и 1.98 .

: редакция сайта ожидает, что «Сан-Хосе» будет конкурентоспособным и не проиграет матч с большим отрывом. В своем прогнозе эксперты дали ставки с коэффициентами и . ИИ ставит на крупную победу «Вашингтона» с результатом 5:1.

Смотреть трансляцию

Смотрите прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Сан-Хосе» и других поединков НХЛ на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам