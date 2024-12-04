В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: По итогам 24 сыгранных матчей «Кэпиталз» вырвались на 1-е место в таблице Востока. С 35 очками на счету столичный клуб опередил на 1 балл «Нью-Джерси».

Последние матчи: Первые две встречи «Вашингтона» после травмы Александра Овечкина обернулись провалом: поочередно «Кэпс» уступили «Колорадо» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:3.

Однако довольно быстро команда Спенсера Карбери свыклась с потерей: в четырех следующих матчах «Вашингтон» взял верх над «Флоридой» — 4:1, «Тампой-Бэй» — 5:4, «Айлендерс» — 5:4 ОТ и «Нью-Джерси» — 6:5.

Не сыграют: Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: Несмотря на потерю Александра Овечкина, «Вашингтон» сумел стать лидером конференции, столкнувшись с проблемами лишь в первых двух встречах после травмы капитана.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Каждый матч «Вашингтон», как и ранее, сопровождает высокой результативностью, демонстрируя умение подстраиваться под определенные обстоятельства ввиду решения больших турнирных задач.

На текущем этапе регулярки «Вашингтон» остается одним из наиболее боеспособных клубов лиги, который при нынешнем соотношении сил в чемпионате способен стать реальным кубковым претендентом.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Калифорнийская команда провела 27 матчей, в которых заработала 23 очка. В таблице Западной конференции «Шаркс» занимают 14-ю строчку, отставая от зоны плей-офф на 5 баллов.

Последние матчи: Накануне «Сан-Хосе» выдал очередной неудачный отрезок, который сопровождался поражениями от «Далласа» — 2:5, «Сент-Луиса» — 2:3 Б и «Баффало» — 2:4.

Прервать серию провалов команде Райана Варсофски удалось за счет яркой победы над «Филадельфией» — 7:2. Накануне калифорнийцы уступили «Оттаве» — 3:4, а также дважды разобрались с «Сиэтлом» — 8:5; 4:2.

Не сыграют: Логан Кутюр, Барклай Гудроу, Марк-Эдуард Власич.

Состояние команды: В межсезонье к «Сан-Хосе» официально присоединился Маклин Селебрини — канадский проспект, с которым в Калифорнии связаны большие надежды в долгосрочной перспективе.

В нынешнем же сезоне «Сан-Хосе», как и годами ранее, входит в число главных аутсайдеров лиги. Тем не менее его последние результаты заметно контрастируют с катастрофически слабым началом регулярки.

Моментами «Сан-Хосе» выдает по-настоящему яркие матчи и ввиду проблем конкурентов может закрепиться в первой десятке таблицы Запада. Однако борьбу за плей-офф на дистанции «Шаркс» едва ли рассматривают в контексте реальных целей.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил всего в одном домашнем матче из пяти последних

В семи матчах из девяти последних «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

В трех матчах из предыдущих четырех «Сан-Хосе» забивал минимум 4 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.97, а победа «Сан-Хосе» — в 3.91.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 6.5 — за 1.79.

Прогноз: В последнее время «Сан-Хосе» проводит содержательные игры, ввиду чего его шансы в матче против «Вашингтона» — даже в роли аутсайдера — не столь безнадежные, если участь, что столичная команда у себя дома выглядит не так убедительно, как в гостях.

Ставка: «Сан-Хосе» победит с форой +1.5 за 1.80.

Прогноз: «Вашингтон» сейчас является самым результативным коллективом чемпионата, ввиду чего калифорнийцы попытаются сыграть максимально дисциплинированно, жертвуя событийностью ради результата.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.98.