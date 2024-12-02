НХЛ. «Чикаго» проиграл «Коламбусу», «Бостон» одолел «Монреаль», «Даллас» — «Виннипег»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:6

В составе «Блю Джэкетс» отличились Иван Проворов, Кент Джонсон, Шон Монахан, Данте Фаббро, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, забросивший шайбу в пустые ворота.

«Коламбус» с 25 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ «Чикаго» — «Коламбус» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) Голы: Бедард — 5 (бол., Донато, Власик), 2:59 — 1:0. Проворов — 2 (Монахэн, Северсон), 4:27 — 1:1. К. Джонсон — 6 (Северсон, Силлинджер), 11:23 — 1:2. Смит — 6 (бол., Холл, Мартинес), 23:00 — 2:2. Монахэн — 8 (Керали, Веренски), 24:50 — 2:3. Фаббро — 3 (Веренски, Силлинджер), 43:08 — 2:4. Фолиньо — 7 (бол., Терявяйнен, Бедард), 48:08 — 3:4. Марченко — 10, 50:52 — 3:5. Воронков — 6 (п.в., Северсон), 58:34 — 3:6Вратари: Мразек — МерзликинсШтраф: 9 — 27Броски: 31 (11+10+10) — 36 (9+14+13)

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:6

«Бостон» — «Монреаль» — 6:3

Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Бостон» с 27 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке.

НХЛ «Бостон» — «Монреаль» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Голы: Макэвой — 4 (Истерли, Фредерик), 11:45 — 1:0. Пастрняк — 9 (Заха, Гики), 12:40 — 2:0. Койл — 6 (Кастелич), 12:55 — 3:0. Макэвой — 5 (мен.), 20:38 — 4:0. Кофилд — 15 (Джекай, Сузуки), 25:42 — 4:1. Койл — 7 (Кепке), 40:21 — 5:1. Хейнеман — 6 (Эванс, Хатсон), 42:28 — 5:2. Кофилд — 16 (Сузуки), 46:38 — 5:3. Кепке — 5 (п.в., Бишер, Кастелич), 57:46 — 6:3Вратари: Суэймен — Примо (57:14 — 57:46)Штраф: 16 — 16Броски: 30 (11+9+10) — 29 (7+13+9)

«Бостон» — «Монреаль» — 6:3

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Даллас» — «Виннипег» — 3:1

«Виннипег» потерпел третье поражение подряд и с 36 очками расположился на втором месте в Западной конференции.

«Даллас» с 30 очками — на пятой строчке.

НХЛ «Даллас» — «Виннипег» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Лаури — 6 (Флери, Пионк), 3:16 — 0:1. Джонстон — 4 (Харли, Робертсон), 17:06 — 1:1. Марчмент — 10 (Харли, Эттингер), 52:23 — 2:1. Хинтц — 10 (п.в., Линделл), 59:52 — 3:1Вратари: Эттингер — Хеллибак (58:14 — 59:52)Штраф: 4 — 10Броски: 31 (12+10+9) — 27 (7+8+12)

«Даллас» — «Виннипег» — 3:1

«Анахайм» — «Оттава» — 4:3 Б

«Анахайм» с 23 очками за 23 игры идет 12-м в Западной конференции, «Оттава» набрала 22 очка в 24 встречах и расположилась на 15-й строчке «Востока».

НХЛ «Анахайм» — «Оттава» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Ватрано — 5 (бол., Строум, Терри), 14:45 — 1:0. Ткачак — 12 (бол., Штюцле, Батерсон), 17:36 — 1:1. Лакомб — 3 (Терри, Ватрано), 19:54 — 2:1. Ткачак — 13 (Шабо, Дженсен), 20:37 — 2:2. Ватрано — 6 (Терри, Строум), 44:37 — 3:2. Казинс — 2 (Амадио), 45:46 — 3:3. Победный буллит: ТерриВратари: Достал — УльмаркШтраф: 12 — 10Броски: 35 (11+13+7+4) — 32 (8+11+11+2)