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    «Ванкувер» обыграл «Детройт» в овертайме

    «Детройт» — «Ванкувер»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз Ванкувер Кэнакс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на своем льду уступил «Ванкуверу» в овертайме со счетом 4:5.

    Джейк Дебраск
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    Джейк Дебраск

    За «Детройт» шайбы забросили Йонатан Берггрен, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Владимир Тарасенко.

    В составе «Ванкувера» отличились Джейк Дебраск, оформивший хет-трик, Пиус Зутер и Эрик Бреннстрем.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)
    Голы: Берггрен — 4 (Густафссон, Каспер), 13:57 — 1:0. Дебраск — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 20:23 — 1:1. Дебраск — 9 (бол., Хьюз), 21:06 — 1:2. Дебринкэт — 10 (Ларкин, Раймонд), 26:38 — 2:2. Сутер — 9 (Джошуа), 37:47 — 2:3. Расмуссен — 4 (бол., Раймонд, Ларкин), 42:24 — 3:3. Тарасенко — 4 (Берггрен, Каспер), 44:50 — 4:3. Браннстрем — 3 (Петтерссон, Дебраск), 56:40 — 4:4. Дебраск — 10 (Петтерссон, Хьюз), 64:00 — 4:5Вратари: Тэлбот (Хуссо, 26:38) — ЛанкиненБроски: 31 (11+7+12+1) — 32 (6+13+10+3)Штраф: 8 — 8Наши: Тарасенко (15.01/3/0) — —

    «Ред Уингз» с 23 очками идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 29 очками — на 5-й строчке таблицы «Запада».

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