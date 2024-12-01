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    «Северсталь» одолел «Авангард» в КХЛ

    «Авангард» — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде переиграла «Авангард» со счетом 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе хозяев забили Эмиль Галимов и Наиль Якупов. За победителей же отметились Иоаннис Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Коростелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
    Голы: Галимов — 1 (бол., Прохоркин, Гуляев), 4:17 — 1:0. Якупов — 8 (Игумнов, Прохоркин), 11:11 — 2:0. Калдис — 1 (Коростелев, Т. Давыдов), 12:11 — 2:1. Аймурзин — 14 (Барберио, Ильин), 47:28 — 2:2. Ильин — 3 (Пилипенко), 54:46 — 2:3. Коростелев — 11 (п.в.), 59:51 — 2:4Вратари: Серебряков (59:01 — 59:51) — ШостакШтраф: 6 — 6Броски: 15 (4+3+8) — 42 (16+13+13)

    У «Северстали» теперь 36 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (28) — девятый на «Востоке».

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