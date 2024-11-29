29 январяпримет у себя домав рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 23:00 мск.

Перед этой игрой команды находятся на разных концах турнирной таблицы Восточной конференции. «Вашингтон» с 31 очком в активе занимает 3-е место, «Айлендерс» с 21 баллом находится на 14 месте.

«Кэпиталз» выиграли 2 матча подряд. Они разгромили «Флориду» 4:1 и обыграли в близком поединке «Тампу» со счетом 5:4. У «островитян», наоборот, два поражения. Они уступили 2:4 «Детройту» и 2:6 проиграли «Бостону».

Прогнозы и ставки

Посмотрим, какие коэффициенты и ставки на эту игру предлагают аналитики.

Фаворитом у букмекеров с небольшим перевесом является «Вашингтон» — 2.05 против 2.90 у «Айлендерс». На ничью они дают 4.00 .

против у «Айлендерс». На ничью они дают . Эксперты LiveSport.Ru ставят на «Вашингтон». В прогнозе редакции можно посмотреть две ставки с коэффициентами 3.20 и 1.90 .

ставят на «Вашингтон». В прогнозе редакции можно посмотреть две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект считает, что «Вашингтон» одержит победу со счетом 3:0.

Где смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Айлендерс» и других спортивных событий можно на LiveCup.Run.

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