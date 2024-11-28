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    «Тампа Бэй» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Тампа-Бэй» и «Вашингтон» проведут очную встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, которая состоится 28 ноября в 03:30 по мск.

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    «Тампа» находится на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 20 играх команда набрала 24 очка, 15 из которых были собраны в домашних стенах. «Молнии» — домашний коллектив и по результатам в своих стенах они на 3-м месте. В прошлом матче «Тампа-Бэй» принимала «Колорадо» и разгромила соперника 8:2.

    «Вашингтон» все также занимает 3-е место. После выездной победы над «Флоридо» 4:1, гости набрали 29 очков и теперь отставание от лидера в лице «Нью-Джерси» составляет 3 пункта, у которого также сыграно на 3 матча больше. Отметим, что «Кэпиталз» выиграли 5 выездных матчей подряд.

    Прогнозы и ставки

    «Вашингтону» будет сложно с «Тамбой» в ее стенах. Аналитики это понимают.

    Букмекеры сформировали линию с такими основными исходами: 1.97 на «Тампу», 3.00 на «Вашингтон», 4.20 на ничью. В случае ОТ и буллитов ставки на победу будут рассчитываться по коэффициентам 1.61 и 2.29.

    На LiveSport.Ru вышел прогноз со ставками, коэффициенты на которые составляют 2.10 и 1.90.

    Искусственный интеллект считает, что «Вашингтон» добьется крупной победы со счетом 5:2.

    Где смотреть игру

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» можно на LiveCup.Run. Сайт предлагает на выбор множество спортивных событий со статистикой и списками букмекеров для ставок.

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