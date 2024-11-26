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    Кудашов — о победе «Динамо»: Мы подготовились и правильно сыграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Сложная и интересная игра получилась. И обороняться, и атаковать пришлось. Сыграли хорошо. Знали, что ждать. "Локомотив" — мощная команда, лидер. Мы подготовились и правильно сыграли. В обороне действовали надёжно, хотя "Локомотив" в первом периоде пытался нас подавить и владел преимуществом.

    В нужный момент забили неплохую шайбу на контратаке. А потом выправили потихонечку игру и создали моменты, которые реализовали. С "Локомотивом" есть опасность во всём: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится обороняться, вставать на линию броска, блокировать», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 41-м очком в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против ЦСКА 28-го ноября.

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