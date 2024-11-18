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    «Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Металлургу»

    «Салават Юлаев» — «Металлург»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» — 2:3 ОТ.

    Денис Зернов
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    Денис Зернов

    Голы у хозяев в основное время забивали Александр Хмелевский и Ярослав Цулыгин. У гостей шайбы забросили Роман Канцеров и Робин Пресс.

    Победу гостям в овертайме принес Денис Зернов с передачи Канцерова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Хмелевский — 12, 10:10 — 1:0. Канцеров — 2 (бол., Вовченко, Гераськин), 11:59 — 1:1. Цулыгин — 3 (Пименов), 15:44 — 2:1. Пресс — 2 (бол., Канцеров), 29:24 — 2:2. Зернов — 3 (Канцеров), 61:38 — 2:3Вратари: Самонов — СмолинБроски: 35 (14+14+7+0) — 26 (12+8+5+1)Штраф: 8 — 5

    «Салават Юлаев» с 34 очками идет третьим на «Востоке». «Металлург» (31) — пятый.

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